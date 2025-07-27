الزراعة: بدء برنامج لزيادة أشجار الفواكه والزيتون والنخيل في العراق

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر للوكالة الرسمية وتابعته ، إن وزارته "تنفذ أهدافها الإرشادية والبحثية والخدمية من خلال دوائرها ومديريات الزراعة في المحافظات، لا سيما فيما يتعلق بإكثار النخيل ونشر الأصناف ذات الإنتاجية العالية".وأوضح أن "دائرة البستنة تقوم عبر مزرعة الزعفرانية ومحطة الزعفرانية والمعمل الإرشادي للتمور، بتنفيذ برامج الإكثار، إلى جانب المحطات والمزارع المنتشرة في عموم المحافظات، والتي تهتم بأصناف النخيل والفواكه وأشجار ".وأضاف أن "مزرعة الزعفرانية تعد إحدى المحطات الأساسية التابعة لدائرة البستنة، وتهدف إلى إكثار أصناف النخيل المختلفة وتنفيذ الخطط الزراعية المتنوعة ضمن البرنامج الوطني لإكثار أنواع اشجار الفاكهة والزيتون".وأكد سهر أن "المحطة تسهم في نشر أفضل الأصناف ذات الإنتاجية العالية والملائمة للبيئة العراقية، ويتم توزيعها على المزارعين بأسعار مدعومة".