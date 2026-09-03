مناطق عراقية تشهد اجواء شتوية الاسبوع القادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "يومي الجمعة والسبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضافت أن "طقس يوم الأحد القادم، سيكون صحواً على العموم عدا في فيتحول إلى غائم جزئي مساءً مع فرصة لزخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".وتابعت أن "الاثنين القادم، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية٬ ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".