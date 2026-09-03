قرار من التربية يخص زي المدارس الثانوية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر اعتماد الزي الرسمي الموحد في المدارس الثانوية، حيث حددت الوانه للطلبة والطالبات، في تعليمات تنظم الزي المدرسي للعام الدراسي 2026–2027".ووجهت الوزارة، ممثلة بالمديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي، "إدارات المدارس باعتماد البنطلون باللون أو النيلي أو الأسود أو البني، والقميص الأبيض أو السماوي للطلبة الذكور، فيما يكون زي الطالبات من الصدرية والقميص بالالوان ذاتها"، مشددة "على الالتزام بالتعليمات والعمل بموجبها بكل دقة".