ضبط (3730) حبة مخدرة داخل إحدى الصيدليات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت قيادة شرطة من خلال قسم شرطة الثالث ومركز شرطة الصمود والاستخبارات من ضبط كمية من الحبوب المخدرة داخل إحدى الصيدليات في احدى مناطق جانب الرصافة".

واشارت الى انه "جاءت العملية بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة عن قيام صاحب صيدلية ببيع الحبوب المخدرة، حيث جرى الانتقال إلى الموقع وتفتيشه، وأسفرت العملية عن ضبط (2370) حبة مخدرة من نوع لاريكا و(1360) حبة سومدرين مخدرة".

واكملت انه "تم إلقاء القبض على المتهم، وإيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".