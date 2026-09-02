العراقيون على موعد مع حالة جوية مختلفة.. الانواء تصدر عددا من الوصايا

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، إن " في الهيئة، وبمتابعة مدير عام للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، كريم غافل، أوضح أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في معدلات الرطوبة السطحية في مدن جنوب البلاد، اعتباراً من مساء يوم الجمعة الموافق 4 أيلول 2026، ولاسيما في محافظات وميسان وذي قار".وأضاف القسم، أن "ارتفاع الرطوبة يأتي نتيجة تحوّل الرياح، على فترات، إلى اتجاهات جنوبية شرقية محمّلة ببخار الماء من مياه "، مشيراً إلى أن "هذا النمط من المتوقع أن يستمر لنحو أسبوع، مع ارتفاع في الإحساس بدرجات الحرارة".وأضاف أن "الرياح ستكون متقلبة وغير مستقرة في باقي مناطق البلاد وعلى اتجاه محدد، مع تباين في سرعتها من منطقة إلى أخرى".وتابع، أن "التوقعات الأولية تشير إلى تزايد ظهور الغيوم الخريفية في أجواء عدد من مدن البلاد خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالية فرص محدودة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض مناطق شمال البلاد"، مؤكدةً، أن "هذه المؤشرات أولية وقابلة للتغير مع اقتراب الفترة المتوقعة"، داعية المواطنين إلى "اتخاذ الإجراءات خلال هذه الفترة، ولاسيما الإكثار من شرب السوائل وتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً خلال ساعات الظهيرة".