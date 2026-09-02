التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لـ7749 متقاعداً

وقال وكيل رئيس الوطنية حسام ، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "ضمن خطة الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة، تم استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد لشهر أيلول الحالي وإرسالها إلى المصارف".وأضاف عبد الستار أن "المكافأة تشمل المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم 7749 قيداً"، داعياً "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم".