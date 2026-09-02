العدل: إطلاق سراح 607 نزلاء خلال شهر آب

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "دائرة الإصلاح العراقية أطلقت خلال شهر آب (607) نزلاء في وعدد من المحافظات".وأضاف٬ أن "من بين المفرج عنهم (461) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العام (146) نزيلاً".وأكدت الوزارة٬ أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، بما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".