رغم توقعات ارتفاع الحرارة.. مناطق عراقية تشهد زخات مطر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع محافظات عدا يوم السبت ستكون مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في وصحواً في ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".