المرور تعتزم استحداث معاهد متخصصة لتعليم قيادة المركبات

‏وقال مدير المرور الفريق عدي سمير في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "مدارس تعليم القيادة المزمع استحداثها ستكون مرتبطة إلكترونياً مع "، مشيراً إلى أن "برامجها ستتضمن إجراء اختبارات متنوعة للمتقدمين للحصول على إجازة السوق". وأوضح أن "الاختبارات لن تقتصر على ظروف قيادة محددة، وإنما ستشمل تدريبات عملية على الطرق وفي أوقات وظروف مختلفة، من بينها القيادة خلال فترات الصباح والمساء، فضلاً عن الأجواء الماطرة ودرجات الحرارة المرتفعة، وكذلك في حالات الغيوم والضباب وغيرها من الظروف الجوية والميدانية التي قد يواجهها السائق أثناء القيادة".ولفت سمير إلى أن "اعتماد هذه الآلية في مدارس تعليم القيادة، وربطها إلكترونياً بالجهات المختصة، من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تطوير مستوى السائقين، من خلال اخضاع المتقدمين لتدريب واختبارات تتناسب مع المتطلبات الفعلية في الشوارع والطرق".وبين أن "هذا المشروع سيسهم في رفع كفاءة إجراءات منح إجازات السوق، عبر تعزيز الجانب العملي في عملية الاختبار، والتأكد من امتلاك المتقدم المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف قبل منحه الإجازة"، مشيرا إلى أن "مشروع استحداث مدارس تعليم القيادة جرى تضمينه ضمن المعدل الذي تم رفعه إلى مجلس النوا".ولفت إلى أن "تنفيذه يرتبط باستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به".