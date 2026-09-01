غداً.. نقابة المحامين العراقيين تطلق النظام الإلكتروني للانتماء

أعلنت ، الثلاثاء، إطلاق النظام الإلكتروني للانتماء يوم غد، مشيرة الى تحوّل إجراءات التقديم إلى المسار الرقمي بشكل كامل.

وجاء في بيان للنقابة، "تطلق ، يوم غد الأربعاء النظام الإلكتروني الجديد لاستقبال طلبات الانتماء إلى النقابة، ضمن خطواتها الرامية إلى تطوير العمل الإداري واعتماد النظام الإلكتروني في إنجاز معاملات المتقدّمين".

ويتيح النظام للمتقدم وفق البيان "إنشاء حساب إلكتروني وتقديم طلب الانتماء ورفع المستمسكات ومتابعة مراحل التدقيق وتسديد الرسوم وتحديد موعد المقابلة، وصولًا إلى استكمال إجراءات الانتماء، دون الحاجة إلى مراجعة مقر النقابة في المراحل الأولية".



وأضاف البيان "يتضمن النظام آليات للتحقق من صحة الشهادات بالتنسيق المباشر مع ، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكاليف، والحد من حالات التزوير، إلى جانب إرسال الإشعارات والتحديثات عبر الرسائل النصية".



وتابع "بعد استكمال التدقيق والموافقة والتسديد، تُحدد مواعيد المقابلات للمتقدمين، فيما تستكمل بعد ذلك الإجراءات الحضورية والدورات التطويرية المقررة وصولًا إلى أداء اليمين واستلام هوية نقابة المحامين العراقيين"، مضيفا "يأتي إطلاق النظام ضمن توجه النقابة إلى أتمتة خدماتها وتبسيط الإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات وشفافية مراحل الانتماء".