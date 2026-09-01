بغداد.. الاطاحة بسائق "تكتك" دهس امرأة ولاذ بالفرار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في استجابة أمنية سريعة، تمكنت مفارز / مركز شرطة الخورنق من إلقاء القبض على سائق عجلة "تكتك" أقدم على دهس امرأة ولاذ بالفرار من موقع الحادث، ظناً منه أن هروبه سيحول دون الوصول إليه".وفور تسجيل الحادث، "تم تشكيل فريق عمل بإمرة السيد مدير قسم شرطة الدورة، وبإشراف ضابط مركز شرطة الخورنق وضابط التحقيق، حيث باشر الفريق بجمع المعلومات ومتابعة ملابسات الحادث، إلى جانب تفريغ وتتبع المراقبة المنتشرة في المنطقة".واكملت انه "بجهود متواصلة، تمكن فريق العمل من تحديد العجلة المستخدمة في الحادث والتوصل إلى هوية سائقها ومحل سكناه، ليتم الانتقال إلى مكان وجوده وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي".