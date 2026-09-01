هل يختلف موعد بدء العام الدراسي في المدارس الأهلية عن الحكومية؟

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان ورد لـ ، أن "وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي تؤكد أن العام الدراسي الجديد في المدارس الأهلية يبدأ في 20 أيلول 2026"، مشدداً على "ضرورة التقيد بالموعد المحدد وعدم تقديم الدوام أو المباشرة بالتدريس أو استقبال الطلبة قبله".وأشار الى انه "جاء ذلك بعد ورود معلومات عن إعلان بعض المدارس الأهلية مواعيد مبكرة لبدء الدوام عبر صفحاتها ومواقع التواصل الاجتماعي، خلافا للتوجيهات الوزارية النافذة".ووجهت "بإحالة أي مدرسة مخالفة إلى اللجان التحقيقية المختصة، مع تحميل إدارتها والهيئة المؤسسة المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة على المخالفة".