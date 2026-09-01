التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراسة المهنية

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان ورد لـ ، أنه "تعلن وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني جدول الامتحانات للدراسة المهنية بفروعها كافة، للعام الدراسي 2025–2026، ضمن امتحانات الدور الخاص".وأشار الى ان "الامتحانات تنطلق يوم السبت الموافق 26 أيلول 2026، في تمام الساعة السابعة صباحاً، وفق التوقيت المحلي لمدينة ، داعية الطلبة المشمولين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الجدول المعلن".ادناه الجدول: