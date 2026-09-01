السيطرة على حريق بالأقسام الداخلية للمجموعة الطبية في الأنبار وإخلاء 50 طالبة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني في بالسيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل الأقسام الداخلية للمجموعة الطبية التابعة لجامعة في ".وتابعت، أنه "أسهمت الاستجابة السريعة والتدخل الميداني الفوري في إخلاء أكثر من 50 طالبة من مختلف الجنسيات وتأمين سلامتهن العامة، بالتزامن مع تطويق النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الأقسام والمرافق الأخرى، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتجدر الإشارة إلى أن الحادث ناجم عن تماس كهربائي".