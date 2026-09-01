العراق يتسلّم أوراق اعتماد سفراء 7 دول

وذكرت الخارجية في بيان ورد لـ ، أن "وزير الخارجية، ، تسلّم أوراق اعتماد سبعة سفراء معتمدين لدى جمهورية ، خلال استقباله إياهم كلّاً على حدة في مبنى ".وأشارت الى ان "قائمة السفراء المعتمدين لدى جمهورية العراق ضمّت كلاً من سفيرة مملكة ، جيرابون جيرامبايكول، وسفير ، بيتر ، وسفيرة كندا، جولييت غوندي، وسفير جمهورية ، أوليسيس ليسكوري، وسفير جمهورية ، ، وسفير جمهورية ، رافائيل أرشيلا، وسفيرة جمهورية إستونيا، أمر".ورحّب الوزير "بالسفراء الجدد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الدبلوماسية"، مؤكداً "حرص جمهورية العراق على تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلدانهم، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة".