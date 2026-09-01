الزيدي يوجه بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في الإقليم وتوسيع الرقع الاستكشافية

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، ترأس اجتماعاً للملاك المتقدم في ، بحضور السادة وزيري المالية والنفط، وعدد من المستشارين، لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في للمدة 2027–2030".واطلع رئيس مجلس الوزراء على "تفاصيل الخطة التي وجه بإعدادها في وقت سابق، وما تتضمنه من مسارات وبرامج تستهدف تطوير القطاع النفطي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز القدرات التصديرية للعراق".وأكد الزيدي أن "إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطياته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكّنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية"، مشدداً على "ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج".ووجّه "بالعمل على استثمار الغاز المصاحب بصورة كاملة، بما يسهم في تلبية الحاجة المحلية من الطاقة والحد من الهدر، وصولاً إلى الاستغناء عن استيراده".كما وجّه رئيس مجلس الوزراء "بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم ، وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقع الاستكشافية، بما يعمل على تحقيق مستهدفات الخطة والوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام "2030.وأوعز لوزارة النفط "بالتحضير لعقد مؤتمر موسع تُدعى إليه كبريات الشركات النفطية الدولية، بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية، والتعاقد معها لتنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصدير، بما يعزز مكانة العراق في سوق ويدعم موارده وقدراته الاقتصادية".