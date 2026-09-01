بحضور الشمري.. مفوضية الانتخابات تعقد ورشة عمل خاصة عن استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ ، أنه "بحضور للقوات المسلحة الفريق أول ركن عقدت ورشة عمل خاصة باعتماد في الانتخابات المقبلة وذلك يوم الاثنين الموافق 2026/8/31 في ".وادار الورشة القاضي بحضور نائبه ورئيس القاضي فياض ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي حسين بهير وعدد من أعضاء المجلس ومعاون للشؤون الفنية ومستشار الدكتور علي عبدالاله والمستشار والفريق مدير عام الجنسية والاحوال المدنية.ورحب رئيس بالضيوف منوها عن عرض المتطلبات الفنية لتشغيل لاعتمادها في العملية الانتخابية المقبلة، ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى توسعت وتكليف مدير الجنسية العامة بتخصيص ضباط فنيين يتواجدون في لغرض الشروع بتزويد مفوضية الانتخابات بالبيانات المطلوبة، وايضا الاتفاق على إجراء عملية محاكاة على تشغيل البطاقة الوطنية الموحدة في الأجهزة الإنتخابية .يذكر ان مفوضية الانتخابات سبق وأن شكلت لجنة قانونية وفنية لغرض الوقوف على عمل واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة.