استشهدا بحادثة الدورة.. توجيه حكومي بترقية الشهيدين العميد هشام طلاع والمنتسب خالد لفتة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "أصدر رئيس القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، أمرين ديوانيَّين يقضيان بترقية الشهيد العميد طلاع إلى رتبة أعلى، وترقية الشهيد المنتسب خالد عباس لفتة إلى رتبة ملازم، تكريماً لدمائهما الطاهرة وتضحياتهما الباسلة".وتابعت، أن "هذا القرار جاء رعايةً واعتزازاً بالبطولات التي قدمها الشهيدان أثناء أدائهما الواجب الوطني والمهني في تطبيق القانون وفرض النظام وبسط الأمن في منطقة الدورة جنوبي العاصمة ، حيث ضربا أروع الأمثلة في الإخلاص والشجاعة والتفاني حتى آخر لحظة من حياتهما".ولفتت الى ان "هذه الترقية تجسّد حرص للقوات المسلحة على رعاية أسر الشهداء واستذكار الملاحم التي يسطرها أبناء والأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها".