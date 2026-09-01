رفع طاقتها إلى 2800 ميغاواط.. المباشرة بإنشاء محطة كربلاء لإنتاج الكهرباء

وقال لمحافظ في بيان ورد لـ ، إن "الإجراءات النهائية للمباشرة بإنشاء محطة كربلاء لإنتاج بقدرة 2800 ميغاواط اكتملت، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمتابعات التي أجراها محافظ كربلاء مع ومستشار رئيس لشؤون الطاقة ومدير عام إنتاج الطاقة في ".وأضاف أن "المشروع كان مخططاً له في البداية بقدرة 1400 ميغاواط، قبل أن يستحصل المحافظ موافقة مجلس الوزراء على إضافة 1400 ميغاواط أخرى، لترتفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 2800 ميغاواط".وأوضح البيان أن "المحطة ستكون مجاورة لمصفى كربلاء النفطي، وستعتمد في تشغيلها على وقود (HFO) من مخرجات المصفى، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظة لدعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية".وأشار إلى أن "المشروع يمثل واحداً من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع الطاقة، ومن المؤمل أن يسهم بعد إنجازه ودخوله الخدمة في زيادة القدرة الإنتاجية ودعم استقرار وتحسين مستوى الطاقة الكهربائية المجهزة إلى ".