بشرى سارة للمتقاعدين.. البدء بصرف الرواتب

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تَعلُن الوطنية عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول 2026 وبشكل تدريجي".ودعت الهيئة المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية الى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في والمحافظات لاستلام رواتبهم".