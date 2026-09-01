النزاهة تضبط موظفاً في وزارة التربية متلبساً بالرشوة في بغداد

الهيئة أوضحت في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق تمكَّن، بعد قيامه بنصب كمينٍ وإجراء المُراقبة الأصوليَّة، من ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أحد المُواطنين؛ مقابل إكمال إجراءات احتساب شهادة الماجستير الحاصل عليها".وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".