تسجيل 84 هزة أرضية بداخل ومحيط العراق خلال آب 2026

وذكر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، وفق بيان ورد لـ ، أنه "في تقريره الشهري، أن 41 هزة أرضية سُجلت داخل الأراضي العراقية، مقابل 43 هزة خارج بالقرب من حدوده، فيما تراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين(1 -7,4) درجة، وبأعماق بؤرية تراوحت بين ( 7-38) كيلومتراً".وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي علي أن "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في أربع محافظات عراقية، تصدرتها بـ25 هزة أرضية، تلتها بـ9 هزات، فيما سجلت 6 هزات، وهزة واحدة في ".وبين إلى أن "شرق وجنوب شرق محافظة شهد نشاطاً زلزالياً استمر أربعة أيام، خلال المدة من 30 تموز ولغاية 2 آب 2026، حيث بلغ مجموع الهزات المسجلة في تلك الفترة 46 هزة، شعر المواطنون بعدد من الهزات الرئيسية والقوية الأخرى منها، ولا سيما في المناطق القريبة من المراكز السطحية للهزات، وامتد الشعور بها إلى معظم مناطق محافظة كركوك وأجزاء من ".واشار التقرير أن "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق خلت من أي نشاط زلزالي يُذكر خلال الشهر، في حين يعكس توزيع النشاط الزلزالي طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق ضمن الشرقية المتاخمة لمناطق التصادم ".وأكدت الهيئة أن "مجموع التقارير الصادرة بشأن الهزات الأرضية خلال شهر آب بلغ 5 تقارير، من دون تسجيل أية خسائر بشرية جراء النشاط الزلزالي خلال الشهر".