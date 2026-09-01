الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

وذكر للمصرف في بيان ورد لـ ميوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول، عبر أدوات الدفع الإلكتروني".واضاف البيان انه "بإمكان المتقاعدين الذين تصلهم الرسائل النصية الخاصة بإشعار الصرف، تسلم رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات، أو عبر منافذ الصرف المعتمدة".