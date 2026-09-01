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قرار إداري بترقية 105 آلاف منتسب في وزارة الداخلية
محليات
2026-09-01 | 12:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
618 شوهد
أصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية،
حسين العوادي
، أمراً إدارياً ملحقاً بجدول ترقية تموز، تضمن منح الترقية والعلاوة السنوية لأكثر من 105 آلاف منتسب.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية،
حسين العوادي
، أصدر أمراً إدارياً ملحقاً بجدول ترقية تموز، تضمن منح الترقية والعلاوة السنوية لأكثر من 105 آلاف منتسب".
وأشار الى ان "القرار يأتي تأكيداً لحرص الوكيل الأقدم على منح منسوبي الوزارة كامل استحقاقاتهم ورفع الغبن عنهم، وفقاً للاستحقاقات والضوابط القانونية".
وأضاف أن "الأمر الإداري الجديد يأتي ضمن إجراءات إنصاف المنتسبين ومنحهم حقوقهم الوظيفية المستحقة وفق السياقات القانونية المعتمدة".
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