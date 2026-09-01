تعليق الرحلات الجوية من النجف باتجاه ايران

أفاد مصدر أمني، بتعليق الرحلات الجوية من باتجاه .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تم تعليق الرحلات الجوية من باتجاه مؤقتا".

ويأتي هذا عقب هجوم أمريكي جديد على مساء الثلاثاء، في ظل تصعيد متواصل بين وطهران، بدأ باستهداف القوات الأمريكية جزيرة "لارك" الإيرانية، ليل الأحد، بعدما قالت واشنطن إنها رصدت منصات إطلاق تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية.