بيان حكومي يكشف تفاصيل مبادرة مليون قطعة أرض سكنية

وجاء في البيان، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس علي فالح ، الخاصة بتنفيذ (مبادرة توفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية )، بموجب قرار (332) الصادر في 30 حزيران 2026، تمكنت اللجان المختصة، بعد جهود استثنائية، من تهيئة (216) ألف قطعة أرض سكنية في 6 محافظات، للمباشرة فوراً بأعمال التطوير العقاري وتنفيذ خدمات البنى التحتية لها، والعمل جارٍ بصورة مستمرة وبجهود كبيرة لاستكمال تهيئة بقية الأراضي".وأضاف البيان "قد تشكلت العديد من اللجان المتخصصة في والمحافظات، تولّت وضع الأسس القانونية والفنية والاقتصادية للمبادرة، ورسم خارطة طريق واضحة لتنفيذها، لاسيما وأنه قد سبق إطلاق عدة مبادرات سابقة لم يُكتب لها النجاح بسبب بعض الصعوبات والتحديات".ولفت البيان الى أنه "من أجل ضمان استدامة المشروع، تم وضع نماذج اقتصادية مبتكرة لتمويل تنفيذ المبادرة، والتي أثمرت ابتداءً عن صدور خلال جلسته التي انعقدت يوم أمس، وذلك بالتنسيق والتعاون الفاعل مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين أبدوا الاستعداد العالي لتحمّل المسؤولية التضامنية مع الحكومة لتنفيذ المبادرة، سواء عن طريق التبرّع أو المساهمة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية لهذه الأراضي".وسيجري إطلاق الأعمال التنفيذية وفق البيان في "المحافظات التي استكملت تهيئة الأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم إطلاق منصّة رقمية متكاملة خلال الشهر المقبل (تشرين الأول) لاستلام طلبات المواطنين من الشرائح المستهدفة".وأكدت الحكومة بحسب البيان "التزامها المُطلق بتنفيذ هذه المبادرة في عموم محافظات ، ومحو صورة السكن العشوائي الذي لا يليق بكرامة المواطن العراقي، والعمل على تجاوز كل الصعوبات والمعوقات وفق رؤيتها الستراتيجية لحل أزمة السكن، لاسيما للفئات الفقيرة والمحرومة، ووفق برنامجها الحكومي، مجددا "الإصرار على أن تكون هذه المبادرة الرائدة أساساً متيناً لمبادرات أخرى تخدم أبناء شعبنا العراقي، بما يحقق لهم العيش الكريم".