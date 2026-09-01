قوة أمنية تداهم منزل مدير غرفة تجارة بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمداهمة منزل مدير .

وقال المصدر في حديث لـ ، "قوة أمنية تداهم منزل مدير في العاصمة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويشهد منذ (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات تطال مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً فضلاً عن رجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد والابتزاز واستغلال النفوذ.