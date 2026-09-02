التربية تعلن ضوابط قبول طلبة المدارس الدولية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " العام والأهلي والأجنبي وافقت على قبول طلبة المدارس الدولية الأهلية داخل وخارجه، الدارسين وفق المناهج البريطانية والمناهج الأميركية المعترف بها حصراً، في مدارس المتميزين وثانويات للمراحل الدراسية كافة".وأوضحت أن "قبول الطلبة سيكون بعد تحديد مستوياتهم الدراسية وإجراء اختبار لهم من قبل للتقويم والامتحانات، فيما تطبق عليهم التعليمات النافذة في حال عدم تحقيق معدل البقاء المقرر".