المالية النيابية تعلن إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء

وقال عضو النيابية، ، إن "مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية، ، إلى اللجنة المالية سيرسل إلى لدراسته ولتدقيقه قانونياً قبل القراءة الأولى في "، بحسب .وأضاف، أن "القانون هو اقتراض خارجي فقط، لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة، ولإدامة المشاريع المستمرة".