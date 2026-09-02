استئناف الرحلات الجوية بين مطار النجف وإيران بعد توقف دام لعدة ساعات

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها وانسيابيتها المعتادة، حيث بدأت الطائرات بالتناوب في الإقلاع والهبوط وفق جداول الرحلات المعتمدة بين البلدين، داعياً المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لتأكيد مواعيد رحلاتهم المحدثة.ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وما رافقها من تحذيرات بشأن احتمالية اضطراب وإغلاق بعض المجالات الجوية في ودول الشرق الأوسط.