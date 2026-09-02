اتفاق أولي.. "وثيقة تفاهم" تتبلور بين الإطار والفصائل حول حصر السلاح

وأوضح ، في منشور اطلعت عليه ، أن هذا التقدم جاء عقب تشكيل لجنة داخل الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل، وعقدها لقاءات مع المعنيين لمناقشة مختلف الملفات والتحديات.وأشارت المعطيات إلى وجود شبه اتفاق أولي بدأ يتبلور بين الأطراف، مع العمل على تنظيم وثيقة تتضمن خطوات ومسارات محددة حتى نهاية الشهر الحالي، على أن تتبعها خطوات أخرى بعد انتهاء وجود في ، بما يضمن إدارة المرحلة المقبلة وفق رؤية سياسية متفق عليها، بحسب الجبوري.