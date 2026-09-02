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المفوضية تُسمّي بديلة النائبة أشواق الجاف وتُصادق على إضافة أعضاء للأحزاب
محليات
2026-09-02 | 06:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
288 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أصدر
مجلس المفوضين
في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، قرارين جديدين خلال اجتماعه الاعتيادي، تضمنا تسمية مرشحة بديلة في
مجلس النواب
، والمصادقة على إضافة أعضاء جدد للأحزاب والتنظيمات السياسية.
ونص القرار الأول رقم (2) الصادر عن المحضر الاعتيادي (23)، على تسمية المرشحة (نزَاكَت حسين حمة سعيد محمد) عن
محافظة السليمانية
(تسلسل 33 - الحزب الديمقراطي الكردستاني)، بعد حصولها على (2168) صوتاً، لتكون بديلة عن النائبة اشواق
نجم الدين
عباس الجاف الفائزة بعضوية
مجلس النواب
للنائب للدورة البرلمانية السادسة 2025.
وفي قرار آخر يحمل الرقم (3)، وافق المجلس بالإجماع على قرار دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية المتضمن إضافة الأعضاء المؤشرة أسماؤهم إزاء كل حزب سياسي وفق الجداول المرفقة، مع تكليف الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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