المفوضية تُسمّي بديلة النائبة أشواق الجاف وتُصادق على إضافة أعضاء للأحزاب

– سياسة



أصدر في ، قرارين جديدين خلال اجتماعه الاعتيادي، تضمنا تسمية مرشحة بديلة في ، والمصادقة على إضافة أعضاء جدد للأحزاب والتنظيمات السياسية.

ونص القرار الأول رقم (2) الصادر عن المحضر الاعتيادي (23)، على تسمية المرشحة (نزَاكَت حسين حمة سعيد محمد) عن (تسلسل 33 - الحزب الديمقراطي الكردستاني)، بعد حصولها على (2168) صوتاً، لتكون بديلة عن النائبة اشواق عباس الجاف الفائزة بعضوية للنائب للدورة البرلمانية السادسة 2025.