رقم مقلق في البصرة.. 160 إصابة بالإيدز وتحذيرات من "حالات غير مرصودة"

وذكر في بيان، ان "اجتماع الذي عُقد اليوم، بحضور مختصين في القطاع الصحي والجهات الأمنية، تناول واقع الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، المعروف باسم ، في المحافظة"، مبيناً أن "نتائج الفحص والرصد الصحي أظهرت رصد 160 حالة إصابة في ، منوهاً بأن العدد قد يكون أعلى من الحالات المسجلة، نظراً لاحتمالية وجود أشخاص لم يراجعوا مراكز الفحص أو لم يخضعوا للتشخيص".وأشار إلى أهمية تعزيز برامج الفحص والكشف المبكر والتوعية الصحية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الممارسات التي قد تسهم في انتقال العدوى، لافتاً إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر الاتصال الجنسي غير المحمي، فضلاً عن بعض الممارسات غير الآمنة في مراكز التجميل غير المجازة.