وقال في بيان، "أصدر في جلسته المنعقدة يوم امس الثلاثاء (1 أيلول)، حزمة من القرارات المهمة التي تدعم تسهيل الإجراءات والإسراع في تنفيذ مبادرة وطن (مليون قطعة أرض سكنية) التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح ، ضمن جهود الحكومة في معالجة أزمة السكن".وأضاف "قد تضمنت المقررات الخاصة بالمبادرة قرارات ترسم إجراءات نقل الملكية من الجهات الحكومية المالكة للأراضي إلى البلديات المعنية، وإقرار الموديل الاقتصادي والقانوني للمستثمر المتبرع والموديل للمستثمر المساهم في تنفيذ البنى التحتية لهذه الأراضي، بجانب التصويت على قرارات أخرى تنظيمية من شأنها أن تعمل على تسريع إجراءات المبادرة".وتابع "لقد شكل توفير الأراضي لهذا المشروع الاستثنائي، بما تتضمنه من خدمات شاملة، تحدياً إجرائياً وقانونياً واقتصادياً كبيراً وقف حائلاً أمام إنجاز المشاريع المماثلة في العقدين الأخيرين، وهو ما التفتت له اللجنة التوجيهية، واستحصلت لهذا الأمر التخويل والصلاحيات المناسبة من مجلس الوزراء لتنظيم هذه الجوانب".وذكر العوادي، "كانت اللجنة التوجيهية الخاصة بمبادرة (وطن) في مجلس الوزراء، قد عقدت عشرات الاجتماعات مع الجهات المعنية، لاستيفاء الجوانب القانونية والاجرائية، وقدمت مسودات للموديلات (الفنية، والاقتصادية، والقانونية) للمشروع، والتي جرى اقرارها في مجلس الوزراء".وأشار إلى أن "التطبيق الإلكتروني (منصة التقديم) للمواطن سيعلن عن فتحها وتفاصيلها في الشهر القادم"، مؤكداً أن "المبادرة مجانية بالكامل بجميع اجراءاتها ومراحلها".