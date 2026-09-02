احتُجزوا 8 أشهر بليبيا.. حكومة كردستان تستكمل إجراءات إعادة 33 مهاجراً

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه فور تلقي معلومات حول انقطاع أخبار واحتجاز عدد من مواطني الإقليم في ليبيا، أصدر توجيهات عاجلة لوزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية باتخاذ أقصى التدابير والاتصالات لتحديد أماكنهم وتأمين إطلاق سراحهم، مؤكدة إنجاز كافة الإجراءات والوثائق اللازمة تمهيداً لوصولهم إلى إقليم كوردستان خلال الأسبوع المقبل.وجددت حكومة الإقليم تحذيرها للشباب والعائلات من مخاطر سلوك طرق الهجرة غير والوقوع في شباك مهربي البشر، لافتة إلى أن المهاجرين الـ 33 مرّوا بظروف إنسانية وصحية بالغة التعقيد وخطر حقيقي يهدد حياتهم طوال فترة احتجازهم التي استمرت لنحو 8 أشهر.وكشفت أن حكومة تمكنت حتى الآن، عبر مساعٍ دبلوماسية مكثفة، من إنقاذ وإعادة 302 مهاجر غير شرعي من عدة دول إلى الإقليم.ويعد مسار العبور عبر ليبيا باتجاه السواحل الإيطالية عبر من أخطر خطوط الهجرة غير النظامية، حيث يقع المهاجرون للاحتيال والاحتجاز لمدد طويلة من قِبل شبكات الاتجار بالبشر.يُذكر أن حكومة إقليم تواصل التنسيق مع للهجرة (IOM) والجهات الدولية المعنية لتنفيذ رحلات إجلاء طوعية للمهاجرين العالقين في عدة بلدان، منها وتركيا واليونان وليبيا، حرصاً على حماية أرواح المواطنين ومكافحة عصابات التهريب المنظمة.