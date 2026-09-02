1754 رحلة خلال آب.. العراق يعزز موقعه في النقل العابر بنظام "التير"

وقال مدير عام الشركة كريم الشحماني في بيان، إن الرقم جاء نتيجة المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق النظام، فضلاً عن جهود فريق الضامن المحلي ونقطة الاتصال في ، ما أسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات أمام الناقلين.وأضاف أن تسجيل هذا العدد من الرحلات يمثل امتداداً للنمو المتواصل في حركة النقل العابر، ويعزز حضور ضمن منظومة النقل والتجارة الدولية.