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الداخلية: طرد 38 ضابطاً ثبت تورطهم بالفساد و3245 منتسباً هارباً من الخدمة
محليات
2026-09-02 | 13:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في
وزارة الداخلية
اللواء
مقداد ميري
، اليوم الاربعاء، طرد 38 ضابطاً نهائياً من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، و180 منتسباً إلى جانب طرد 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة.
وقال ميري في يان ورد لـ
السومرية نيوز
أن "وزارة الداخلية ماضية في تطبيق نهج صارم في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية"، مؤكدا "لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة".
وقال ميري انه “خلال فترة المئة يوم من عمر الحكومة الحالية، اتخذت
وزارة الداخلية
إجراءات حازمة أسفرت عن إخراج وطرد 38 ضابطاً نهائياً من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي، فضلاً عن طرد 180 منتسباً من الخدمة استناداً إلى أحكام قضائية باتة وللأسباب ذاتها، إلى جانب طرد 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة، في إطار إجراءات الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية”.
وتابع أن “هذه الإجراءات تؤكد أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية وحزم مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجب، وأن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء، لأن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط في صفوفها يمثلان أساساً مهماً لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة".
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