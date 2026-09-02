بالوثيقة.. ايقاف كافة الصلاحيات لمدير عام شركة الموانئ العراقية

وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة وتلقتها ، انه "بناءً على موافقة ، ولاحقاً بأعمامنا المرقم بالعدد 1/ 5 / 36 / 15473 في 24 / 8 / 2026 تقرر إيقاف ترويج طلبات النقل والتنسيب بين أقسام وموانئ الشركة ومنح كتب الشكر والتقدير والإيفادات داخل وخارج والمكافآت والإجازات الطويلة وكافة الصلاحيات الممنوحة للمدير العام بموجب إعمام المرقم بالعدد 12943 في 28 / 4 / 2023 باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورة أو المصلحة العامة أو طبيعة العمل فيتم مفاتحة وزارة النقل لاستحصال الموافقة عليها لحين ورود الإجابة من قبل الوزارة على كتابنا المرقم بالعدد 14581 في 10 / 8 / 2026 المتضمن طلب الصلاحيات له".وأضافت "للتفضل بالعلم والعمل بموجبه وعدم ترويج أو رفع أي طلبات تتطلب استخدام الصلاحيات الموقوفة إلا في حالات الضرورة القصوى التي يترتب على عدم اتخاذ إجراء بشأنها تعطيل مصالح الشركة أو توقف العمل".