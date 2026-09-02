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الزيدي يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ27: بغداد قِبلة الثقافة ومنارة الفكر
محليات
2026-09-02 | 15:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
افتتح رئيس
مجلس الوزراء
، علي فالح
الزيدي
، معرض
بغداد
الدولي للكتاب بدورته الـ27، فيما اكد أن بغداد قِبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة.
وذكر مكتب
الزيدي
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح الزيدي، افتتح معرض
بغداد
الدولي للكتاب بدورته الـ27 بحضور رسمي وجماهيري واسع".
وأكد أن "افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب إعلان بأنّ بغداد ما تزال قِبلة الثقافة ومنارة الفكر وحاضنة الكلمة، مبيناً أن الكتاب هو الجسر الذي نعبر به من محدودية الحاضر إلى سعة المستقبل، وهو السلاح الذي نواجه به الجهل، والدواء الذي نعالج به التطرف، والذاكرة التي نحفظ بها هويتنا".
وأوضح الزيدي بأن "افتتاح أبواب هذا المعرض تفتح معها نوافذ للعقل ومساحات للحوار، وفرصاً لأجيالنا كي تعرف أنها تنتمي إلى أمة تقرأ وتكتب وتبدع".
وتجوّل رئيس مجلس الوزراء في "أجنحة دور النشر العراقية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض، واطّلع على إصداراتها وعناوينها، مشيداً بمستوى المشاركة ونوعيتها، وما تضمه من نتاجات فكرية وثقافية، تعكس تنوّع المشهد المعرفي وتعزز قيمته لدى الجميع".
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