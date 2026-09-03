في بغداد.. لا موافقات لإقامة مشاريع مسبِّبة للتلوث

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الإجراءات والتدابير المتخذة للحدِّ من مشكلة الأدخنة والملوِّثات والروائح الكريهة داخل العاصمة، ضمت أربعة محاور عمل، الأول تأمين المناطق التي شهدت حرائق سابقة، والثاني طمر مواقع النفايات، أما الثالث فتضمن منع رميها في الساحات الفارغة، فيما اختص الرابع منها بتنفيذ مشاريع لاستثمار النفايات".وأردف أن "الإجراءات المتخذة بهذا السياق، شملت تأمين أرض معسكر التي شهدت حرائق في وقت سابق، من خلال القوة الماسكة للأرض والمتولية السيطرة على مداخلها ومخارجها، لمنع رمي النفايات في المنطقة والحيلولة دون تكرار الحرائق".‏وشدد الجنديل على أن "جميع المناطق والأطراف التي شهدت حرائق سابقة، طمرت مواقعها التي تحوي نفايات، باستخدام تربة مناسبة، لضمان عدم تعرضها للحرق مجدداً، إلى جانب عدم السماح لأي آلية برمي نفاياتها في الساحات الفارغة ضمن تلك المناطق".‏وفي ما يتعلق بمعالجة ملف النفايات، أوضح أن "الأمانة تعمل على استثمار النفايات من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الصينية، ضمن مشروع يستهدف معالجة وحرق ثلاثة آلاف طن من النفايات، بهدف توليد نحو 100 ميغاواط من الكهرباء"، منوهاً بأن "المشروع يمثل إحدى المبادرات البيئية المهمة داخل العاصمة ، والذي نوه بأن المباشرة بتنفيذه، متوقفة حالياً على استكمال الإجراءات التعاقدية مع وزارة الكهرباء، بعد استكمال جميع إجراءات التعاقد مع الشركة الصينية".‏وبشأن تدابير الحدِّ من الأدخنة والملوِّثات والروائح الكريهة داخل العاصمة، أوضح المتحدث باسم الأمانة أنه "تم نصب متخصصة لمعالجة الروائح الكريهة في بعض محطات الصرف الصحي الموجودة بمناطق عدة داخل بغداد".‏في سياق متصل، دعا إلى "أخذ دوره في مراقبة حدود العاصمة والقواطع الواقعة ضمن مسؤولياته، ولا سيما ما يتعلق بمعامل الطابوق التي تتسبب بأعمال تلوث كبيرة، والتي عدَّها من المسبِّبات المهمة لتلوُّث هواء بغداد، ما يتطلب إيجاد حلول جذرية لها".وأفصح الجنديل عن "عدم وجود أي معامل داخل التصميم الأساس لبغداد، وما قائم منها حالياً خارج التصميم الأساس للعاصمة، وبالتالي فإن متابعتها والرقابة عليها من ضمن مسؤولية ".‏وأكد "التزام الأمانة بعدم منح أي موافقات لإقامة المعامل أو المشاريع المسبِّبة للتلوُّث داخل التصميم الأساس أو ضمن حدود مدينة بغداد، إلا بعد استحصال موافقة ، بما في ذلك معامل الطابوق بمنطقة النهروان".