استنفار بيطري.. الحمى النزفية تحصد 9 أرواح وتصيب العشرات في العراق

المتحدث الرسمي باسم ، ، أفاد بأن الوفيات التسع المسجلة لمرض الحمى النزفية توزعت بواقع ست في ، وواحدة في كلٍّ من وبابل والبصرة، فيما توزعت الإصابات الـ 136 المتبقية على بقية المحافظات، وتم التعامل معها وفق بروتوكولات طبية، منوهاً بأن الربع الأول من 2026 لم يسجل سوى 40 إصابة بضمنها وفاة واحدة، ليرتفع العدد إلى 145.وأشار إلى أن الوزارة نفذت حملات توعية للحدِّ من انتشار المرض، إلى جانب تعزيز إجراءات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج من خلال فرق الرصد الوبائي والمؤسسات الصحية، بالتنسيق مع الجهات البيطرية والرقابية المختصة ووزارة الزراعة والجهات الأمنية والبلدية في كل منطقة ومحافظة.في السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم ، قصي الحطاب، أن الإجراءات المتخذة للسيطرة على مرض الحمى النزفية في جميع المستشفيات والمستوصفات البيطرية بالمحافظات ما زالت تُنفذ بشكل شبه يومي، مشيراً إلى استمرار تصدُّر محافظات البلاد بعدد الوفيات والإصابات البشرية.وأضاف أن الفرق الجوّالة التابعة للمستشفيات البيطرية رفُدت بـ 16 سيارة تخصصية إضافة إلى ما يتم استئجاره، لدعم الزيارات الميدانية اليومية إلى المناطق الموبوءة بهدف تعزيز جهود الوقاية من المرض من خلال مكافحة الحشرة الناقلة له وهي (القراد).وأوضح الحطاب أن الوزارة وفرت المبيدات اللازمة لتنفيذ حملات مكافحة (القراد) في حظائر تربية الماشية، وفي مقدمتها مبيد (المثرين) المستخدم لرش الأبقار والجاموس، إلى جانب تغطيس الأغنام والماعز بالمبيد، لافتاً إلى استمرار عمليات التعقيم في جميع المناطق التي تسجل فيها إصابات، ضمن إجراءات تستهدف الحدّ من انتقال المرض والسيطرة على بؤر ظهوره.ونوه بأن إجراءات الوقاية لم تقتصر على عمليات الرش والمكافحة، وإنما امتدت لتشمل أيضاً نشر الوعي الصحي بين المواطنين وأصحاب الماشية والعاملين في قطاع تربيتها وجزارتها وبيع لحومها، من خلال الإرشادات والتوجيهات التي أطلقتها إدارة البيطرة، فضلاً عن استمرار عمل الفرق الجوالة لمتابعة محال القصابة وإجراء الزيارات الميدانية بصورة يومية ومنتظمة.وبين المتحدث باسم الزراعة أن الوزارة كانت قد نفذت حملة وقائية خاصة بالتزامن مع الزيارة الأربعينية ضمن الخطوات المعتمدة للحدِّ من مخاطر المرض، مؤكداً أن الوضع الوبائي تحت السيطرة في مختلف المحافظات، مع استمرار الفرق المختصة بمتابعة أي حالة إصابة أو اشتباه بشكل مباشر والتعامل معها بشكل آني وسريع.يذكر أنه في حال وجود إصابات بمرض الحمى النزفية، فإن تجميد لحوم الماشية لمدة 24 ساعة يجعلها سليمة وقابلة للاستهلاك البشري بشكل آمن.