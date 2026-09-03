تفاصيل الحكم القضائي بحق إرهابي خطط لاستهداف زوار الأربعينية

وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن الإرهابي أقدم على الترويج لأفكار عصابات " " الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل مع إرهابيين آخرين للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظتي والنجف الأشرف.وأضاف البيان أن الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و2 و3 و7 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 2 من قانون العقوبات.