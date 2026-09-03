العدل تعلن إطلاق سراح 138 حدثاً خلال شهر آب 2026

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المفرج عنهم توزعوا بواقع 79 حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و36 حدثاً تمت تخلية سبيلهم بعد قضاء مدة المحكومية، و22 حدثاً شملهم الإفراج الشرطي لحسن السلوك واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة استناداً إلى توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، فضلاً عن صدور قرار تمييزي واحد.وأكدت الوزارة استمرار دائرة إصلاح الأحداث في أداء مهامها وفق الأطر القانونية والإنسانية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات الأحداث وضمان تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج، بما يعزز أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع.