هيئة الحج تقرر تمديد مراجعة استرجاع مبلغ التقديم وتفتح أبوابها بالعطلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "قررت تمديد مدة مراجعة مكاتبها في والمحافظات لاسترجاع مبلغ التقديم على ، لغاية يوم الخميس 10 أيلول 2026"، مبينة ان "الدوام يستمر يوميا لغاية الساعة 6 مساءً".واضافت أن "قرار التمديد يأتي لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين لاستكمال إجراءات استرجاع المبلغ وتلافيا للزحام"، داعيةً المشمولين إلى "مراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات ضمن المدة المحددة".وأكدت الهيئة أن "مكاتبها ستفتح أبوابها أمام المواطنين خلال يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت المقبلين، حرصا منها لاستقبال المراجعين كافة وإنجاز معاملات استرجاع المبالغ".ودعت الهيئة المواطنين إلى "الاستفادة من فترة التمديد ومراجعة أقرب مكتب للهيئة"، مؤكدةً حرصها "على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين".