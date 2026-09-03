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المنافذ الحدودية تُحبط محاولتين لتهريب الأموال وتطيح بـ 128 متهماً
محليات
2026-09-03 | 04:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 440 مخالفة وإلقاء القبض على 128 متهماً خلال شهر آب الماضي، فيما أكدت استمرار إجراءاتها الرقابية لحماية أمن البلاد واقتصاده وصحة المواطن.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء
الدين القيسي
، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الإيجاز الشهري لهيئة المنافذ الحدودية لشهر آب تضمن تسجيل 440 مخالفة، توزعت بين الدعاوى
الجمركية
المحالة من منافذنا الحدودية إلى القضاء، والتي بلغت 183 دعوى لوجود مخالفات جمركية، فيما بلغت محاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ 50 مخالفة، تضمنت إتلاف مواد وإعادة إصدار".
وأضاف أن "كوادر الهيئة ألقت القبض على 128 متهماً من المطلوبين بموجب مذكرات قبض قضائية، فيما بلغ عدد المبعدين 56 شخصاً لمخالفتهم شروط الإقامة، فضلاً عن إحباط محاولتين لتهريب الأموال"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط مواد مخدرة وإلقاء القبض على حائزيها في 21 محاولة لتهريب
المخدرات
".
وتابع أن "كوادر هيئة المنافذ الحدودية، بتشكيلاتها كافة وعلى رأسها رئيس الهيئة الفريق
عمر عدنان الوائلي
، تتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس
مجلس الوزراء
،
علي الزيدي
، على دعمه المتواصل لعمل الهيئة وإجراءاتها الرقابية"، مثمنةً "دور القضاء العراقي العادل في إنفاذ القانون وحسم القضايا المحالة، فضلاً عن الشكر للفريق
سعد معن
، رئيس خلية
الإعلام الأمني
".
وأكد
القيسي
أن "هيئة المنافذ الحدودية ستبقى درعاً حصيناً لحماية أمن الوطن واقتصاده وصحة المواطن، من خلال العمل بروح الفريق الواحد بين
الأجهزة الأمنية
والدوائر العاملة".
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عمر عدنان الوائلي
الأجهزة الأمنية
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السومرية نيوز
مجلس الوزراء
الدين القيسي
خلية الإعلام
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