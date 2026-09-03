المنافذ الحدودية تُحبط محاولتين لتهريب الأموال وتطيح بـ 128 متهماً

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء ، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الإيجاز الشهري لهيئة المنافذ الحدودية لشهر آب تضمن تسجيل 440 مخالفة، توزعت بين الدعاوى المحالة من منافذنا الحدودية إلى القضاء، والتي بلغت 183 دعوى لوجود مخالفات جمركية، فيما بلغت محاضر النشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة في المنافذ 50 مخالفة، تضمنت إتلاف مواد وإعادة إصدار".وأضاف أن "كوادر الهيئة ألقت القبض على 128 متهماً من المطلوبين بموجب مذكرات قبض قضائية، فيما بلغ عدد المبعدين 56 شخصاً لمخالفتهم شروط الإقامة، فضلاً عن إحباط محاولتين لتهريب الأموال"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط مواد مخدرة وإلقاء القبض على حائزيها في 21 محاولة لتهريب ".وتابع أن "كوادر هيئة المنافذ الحدودية، بتشكيلاتها كافة وعلى رأسها رئيس الهيئة الفريق ، تتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس ، ، على دعمه المتواصل لعمل الهيئة وإجراءاتها الرقابية"، مثمنةً "دور القضاء العراقي العادل في إنفاذ القانون وحسم القضايا المحالة، فضلاً عن الشكر للفريق ، رئيس خلية ".وأكد أن "هيئة المنافذ الحدودية ستبقى درعاً حصيناً لحماية أمن الوطن واقتصاده وصحة المواطن، من خلال العمل بروح الفريق الواحد بين والدوائر العاملة".