القضاء يكشف تفاصيل هدر 31 مليار دينار في عقارات الدولة بالأنبار

وأوضح القاضي المختص، في بيان ورد لـ " "، أن التحقيقات أسفرت عن كشف تلاعب في احتساب القيمة المالية التقديرية للعقار، ما أدى إلى تثبيت فارق قدره 31 مليار دينار عراقي جرى التفريط به لصالح المتلاعبين على حساب المال العام.وأضاف أن العملية تمت بالتنسيق والتعاون المشترك مع مكتب تحقيق التابع لهيئة .