العراق يطرح 3 مبادرات لتعزيز النقل العربي في مواجهة الأزمات

وأوضح البارودي في بيان، أن الاجتماع، الذي جاءت المشاركة فيه استناداً إلى توجيهات وزير النقل ورئيس لتسهيل النقل والتجارة وهب الحسني، تناول استكمال المبادرات العربية الخاصة بإيجاد طرق ومسارات بديلة للنقل في أوقات الأزمات، ولا سيما في ظل تداعيات غلق وانعكاساته المحتملة على حركة النقل والتجارة وسلاسل الإمداد.وبيّن أن الاجتماع ناقش المبادرات التي قدمتها الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية بموجب موافقة رئيسها، والتي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية:وقال البارودي إن المبادرة الأولى تتمثل في دعم باعتباره ممراً استراتيجياً يربط بأوروبا عبر وتركيا، بما يسهم في توفير مسار تجاري ونقلي مهم، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد في المنطقة العربية.وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالتحول الرقمي وإنشاء منصة عربية مشتركة لتبادل بيانات النقل واللوجستيات، بهدف تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالنقل والجمارك والمنافذ الحدودية في .وأضاف أن المنصة المقترحة يمكن أن تتيح تبادل المعلومات بصورة آنية بشأن حركة الشاحنات والبضائع، وبيانات المنافذ الحدودية، وحالة الطرق والموانئ والمعابر، والإغلاقات والقيود التشغيلية، ومؤشرات الأداء اللوجستي، بما يسهم في تقليل زمن العبور ورفع كفاءة حركة التجارة.ولفت البارودي إلى أن المبادرة الثالثة تتمثل في بناء مركز عربي لمنظومة إقليمية للإنذار المبكر واستمرارية سلاسل الإمداد، يتولى تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي قد تؤثر في الممرات التجارية.وأشار إلى أن المركز المقترح سيعمل على تحليل المخاطر الجيوسياسية والطبيعية، وتقييم تأثيرها في حركة التجارة، واقتراح مسارات بديلة، وإصدار تنبيهات مبكرة وتقارير دورية لصناع القرار بشأن أي تعطلات أو إغلاقات محتملة.فيما أكد أن طرح هذه المبادرات يأتي في إطار السعي إلى تعزيز قدرة الدول العربية على التعامل المسبق مع أزمات النقل والتجارة، وتنويع مسارات الحركة التجارية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن طريق التنمية يمثل أحد أبرز المسارات التي يمكن أن تدعم هذا التوجه وتمنح العراق دوراً محورياً في حركة النقل والتجارة بين المنطقة العربية وأوروبا.