توقف شبه تام لحركة السير على جسر الطابقين جراء أزمة الوقود

وذكر مراسل " "، أن الاختناق المروري الحاد امتد على طول الجسر نتيجة الامتداد الكيلومتري لطوابير السيارات المصطفة أمام المحطة، مشيراً إلى أن شح الوقود واكتظاظ المحطة تسببا بشلل تام في حركة المرور وتوقف سير المركبات القادمة باتجاه المنطقة.وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة التدخل السريع وتنظيم حركة المركبات أمام منافذ ، لمنع الاختناقات ورفع المعاناة عن أصحاب المركبات.