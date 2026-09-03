العراق يتحرك لإعادة 3 مواطنين طوعياً دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تمت المباشرة بإجراءات تنسيقية مع حكومة ، بعد العثور على ثلاثة عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي".وأضاف أن "الجهود متواصلة عبر الأجهزة المعنية في لتقصي مصير أعداد أخرى من العراقيين الذين يدخلون ليبيا بصورة غير شرعية"، لافتاً إلى "استكمال إجراءات إثبات رعوية العراقيين الثلاثة، والبدء بخطوات عودتهم الطوعية إلى ".