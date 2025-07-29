نزلاء دور الأيتام.. مباحثات حكومية لتخصيص إعانات ثابتة تُنهي معاناتهم

وقالت رئيسة والشؤون الاجتماعية في المجلس يسرى إن اللجنة رصدت خلال زياراتها لدور الدولة الخاصة بالأيتام، حاجة ماسَّة إلى زيادة أعدادها وإعادة تأهيلها لاستيعاب عدد أكبر من النزلاء، وكذلك القيام بنشاطات وفعاليات مختلفة، كاشفة عن وجود نقص حادٍّ في التمويل المخصص لهذه الدور، ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة فيها.وبينت أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منها والشؤون الاجتماعية ومؤسسات حكومية أخرى من أجل تخصيص مبالغ إعانات أو أي رواتب شهرية ثابتة للنزلاء في هذه الدور لتغطية نفقاتهم، فضلاً عن مفاتحة عدد من منظمات لتوفير إعانات تحت مسمى (كفالة يتيم)، مؤكدة وجود استجابة من عدد من المنظمات بهذا الصدد، بيد أن الإعانات والرواتب الحكومية تحتاج إلى عدد كبير من الموافقات.وأفادت المسعودي بأن اللجنة أشَّرت أيضاً وجود نقص كبير في الملاكات الفنية والخدمية بدور المسنين، فضلاً عن حاجتها إلى أطباء دوريين لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، إذ تم تقديم طلبات عدة إلى الجهات ذات العلاقة من أجل رفدها بالملاكات المطلوبة لتغطية احتياجاتها.ولفتت في السياق ذاته، إلى التنسيق مع وزارة العدل من أجل استحصال الموافقات للقيام بزيارات إلى السجون والوقوف على أوضاع النزلاء واحتياجاتهم، لاسيما النساء والأحداث ومتابعة العمل على تنفيذ عدد من البرامج الإصلاحية سواء الثقافية أو الاجتماعية.